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Kore zirvesi sonrası ABD'den açıklama

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Alınan kararlar sonrasında ABD acil olarak Amerika - Kuzey Kore ilişkilerini değiştirme görüşmeleri için hazırlık yaptı" dedi.

Kore zirvesi sonrası ABD'den açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un yaptığı zirveye ilişkin Amerika'dan yazılı açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmenin sonucunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Pompeo, "Alınan kararlar doğrultusunda ABD bir an önce olarak ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirecek görüşmeler için hazırlık yaptı" ifadesine yer verdi.

Pompeo, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'dan  gelecek hafta New York'ta yapılması planlanan Birleşmiş Milletler toplantısında görüşmeyi talep ettiğini söyledi. 

Ayrıca Kuzey Kore yetkililerini en kısa zamanda ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ile Avusturya'nın Viyana şehrinde buluşması için davet ettiklerini ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı "Bu süreç, Ocak 2021'de tamamlanması planlanan Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması adına ve ABD-Kuzey Kore ilişkilerini değiştirilmesi için önemli bir başlangıca işaret ediyor". ifadesini kullandı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Kore #açıklama #abd #zirve
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