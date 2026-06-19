Korku dolu anlar: İki yolcu treninin çarpıştığı kazada yaralananlar var

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta yer alan Bedford bölgesinde iki yolcu treni çarpıştı. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda birçok kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazanın hemen ardından bölgeye hava ambulansının da aralarında bulunduğu çok sayıda acil sağlık ekibi yönlendirildi.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatırken, vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve seyahat planlarını önceden kontrol etmeleri konusunda uyardı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander da olayla ilgili resmi bir açıklama yaparak yaşananlardan derin endişe duyduğunu belirtti.

"BÜYÜK BİR PATLAMAYA" BENZETİLDİ

Kazayı bizzat yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Çarpışma sırasında trende bulunan bir yolcu, kaza anını "büyük bir patlamaya" benzeterek çarpışma esnasında trenin hızının yüksek olmadığını düşündüğünü ancak durumun büyük bir kafa karışıklığı yarattığını aktardı. Bazı yolcuların çarpmanın etkisiyle koltuklarından savrulduğunu belirten tanık, "Çok kan vardı. Birçok kişi yüzünden yaralandı" diyerek içerideki manzarayı özetledi. Trendeki bir başka yolcu ise kaza sonrasında bazı kişilerin kan kustuğunu kaydetti.

LONDRA ULAŞIMI FELÇ OLDU, SEFERLER İPTAL

Meydana gelen kaza, sadece olay yeriyle sınırlı kalmayıp başkent Londra ve çevresindeki ulaşım ağını da olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi Thameslink, Luton ile Bedford istasyonları arasındaki tüm seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Şirket, bölgedeki tüm hatların yerel saatle 17.30’dan itibaren ulaşıma kapandığını bildirerek yolculara seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yaptı. Zorunlu olarak yola çıkması gereken kişilerin ciddi gecikmelerle karşılaşacağı ve bu nedenle alternatif güzergahları kullanmalarının gerekebileceği vurgulandı.

Ulaşımdaki krizin bir diğer ayağını ise East Midlands demiryolu şirketi oluşturdu. Şirket yönetimi, Londra'da bulunan St. Pancras ile Leicester tren istasyonları arasındaki seferlerde ciddi aksamalar yaşandığını duyurdu. Alınan önlemler kapsamında, günün geri kalan bölümünde Londra'dan kalkış yapması planlanan trenlerin çalışmayacağı kesinleşti.

Yetkililer, istasyonlarda yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara kesin bir dille seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.