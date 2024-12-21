Korkunç kaza! Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

İran’ın Loristan eyaletinde, Huzistan eyaletinden Kirman kentine gitmek üzere yola çıkan 40 kişilik yolcu otobüsü, Andimeşk-Poldohter kara yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazanın, yerel saatle 12.39’da meydana geldiği bildirildi. İran Kızılay Loristan Eyaleti Müdürü Muhammed Gademi, kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALI

İlk belirlemelere göre, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Gademi, ölü ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kazanın ardından, yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.