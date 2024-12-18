Korkunç tren faciası! Yük ve yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde Murmansk-St. Petersburg hattında sefer yapan yolcu treni, Knyazhaya kentinde bir yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 7 vagon raydan çıkarak devrildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VALİ CHİBİS: “3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR”

Kazayla ilgili açıklama yapan Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Chibis, yolcu treninde 326 kişinin bulunduğunu belirtti. Yaralanan 14 yolcudan 3’ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Chibis, ağır yaralı bir çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılar arasında kırıklar ve kafa travmaları bulunduğu bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yolcuların tahliyesinin sürdüğünü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatan savcılık, çarpışmanın nedenlerini detaylı şekilde inceleyeceklerini açıkladı.