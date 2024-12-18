Korkunç tren faciası! Yük ve yolcu treni kafa kafaya çarpıştı

Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde yük treniyle yolcu treni çarpıştı. 326 yolcunun bulunduğu kazada, 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç tren faciası! Yük ve yolcu treni kafa kafaya çarpıştı
Yayınlanma:

Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde Murmansk-St. Petersburg hattında sefer yapan yolcu treni, Knyazhaya kentinde bir yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 7 vagon raydan çıkarak devrildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VALİ CHİBİS: “3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR”

Kazayla ilgili açıklama yapan Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Chibis, yolcu treninde 326 kişinin bulunduğunu belirtti. Yaralanan 14 yolcudan 3’ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Chibis, ağır yaralı bir çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralılar arasında kırıklar ve kafa travmaları bulunduğu bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yolcuların tahliyesinin sürdüğünü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatan savcılık, çarpışmanın nedenlerini detaylı şekilde inceleyeceklerini açıkladı.

Çatı çöktü, işçi metrelerce yüksekten düştüÇatı çöktü, işçi metrelerce yüksekten düştüYurt
12 yaşındaki Ecrin kayboldu: Arama çalışmaları başladı12 yaşındaki Ecrin kayboldu: Arama çalışmaları başladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rusya tren kazası
Günün Manşetleri
Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü!
Külliye'de gizli toplantı!
DEM Parti'nin imralı ziyaretiyle ilgili açıklama
Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kasımda 153 bin 14 konut satıldı
İstanbul'da fuhuş operasyonu
Şam Havalimanı'ndan ilk uçuş yapıldı
Esenyurt'ta metal fabrikasında yangın
Çok Okunanlar
Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar! Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar!
Ömrü kısaltıyormuş! Bu gıdayı sakın tüketmeyin Ömrü kısaltıyormuş! Bu gıdayı sakın tüketmeyin
Külliye'de gizli toplantı! Külliye'de gizli toplantı!
2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! 2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu!
Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması