Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Heyeti'nden küresel ısınmanın etkileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Heyet, küresel ısınmanın felaket boyutuna gelmesini engellemek için insanlığın önünde yalnızca 10 yıl kaldığını duyurdu.

Uluslararası İklim Değişikliği Heyetiraporuna göre, küresel ısınma felaketini önlemek için insanlığın sadece 10 yılı kaldı. Eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse daha büyük bir ısınmanın ekolojik dengeyi tamamen bozacağı belirtildi.



BM'nin 728 sayfalık raporunda, önlem alınmazsa 2030'a kadar küresel sıcaklık artışının yıllık 1,5 santigrat dereceyi aşacağı uyarısında bulunuldu.



BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ninGüney Kore'de yaptığı toplantı ile nihai şeklini verdiği rapora göre, sanayileşmenin karbon dioksit salınımını artırmasına bağlı olarak 1800'lerin ortasından bu yana sıcaklık 1 derece arttı. Mevcut artış hızı yavaşlatılmadığı takdirde bu artışın, aşırı kuraklık, yangınlar, seller ve küresel çapta kıtlığa sebep olacağını belirtiyor.



Araştırmacılar, artışın kontrol altında tutulabilmesi için sera gazı salınımının derhal yüzde 50 oranında azaltılması gerektiğini söylüyor.



Birleşmiş Milletler, son buzul çağından bu yana görülen en hızlı iklim değişikliğinin yavaşlatılması için bir dizi tedbir sıralıyor. Buna göre;, dünyanın temiz enerjiye geçmek için 2035 yılına kadar her yıl 2,4 trilyon dolar yatırım yapması ve 2050'ye kadar kömür yakıtlı enerji santrallerini kullanımını sıfırlaması gerekiyor.