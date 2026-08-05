Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı

Can veya mal kaybı bildirilmedi

İlk belirlemelere göre bölgede ciddi bir hasar beklenmediği kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer ana depremin ardından artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısında bulundu.