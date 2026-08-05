Korkutan deprem: 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası artçı uyarısı yapıldı
Filipinler'in güney bölgesinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgede artçı depremlerin yaşanabileceği açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının Filipinler'in güneyindeki Sarangani bölgesi açıklarında gerçekleştiğini duyurdu.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak güncelledi. PHIVOLCS verilerine göre sarsıntı, yerel saatle 12.14'te Balut Adası'nın yaklaşık 37 kilometre güneybatısında ve 13 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntı geniş bir alanda hissedildi
Tektonik kaynaklı olduğu aktarılan sarsıntı; General Santos kentinin yanı sıra Sarangani ve South Cotabato'nun farklı bölgelerinde de hissedildi. Enstitü, bazı yerleşim yerlerinde deprem şiddetinin 5 seviyesine kadar ulaştığını belirtti.
Can veya mal kaybı bildirilmedi
İlk belirlemelere göre bölgede ciddi bir hasar beklenmediği kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer ana depremin ardından artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısında bulundu.