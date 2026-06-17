Korkutan Ebola açıklaması! "On Binlerce temaslının izi bulunamıyor"

Afrika CDC yetkilileri, salgının yayılım hızının ve tehlikesinin şimdiye kadarki en yıkıcı seviyeye ulaşabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, virüse yakalanan kişilerle fiziki temas kurmuş olan on binlerce kişinin izinin henüz sürülemediği ve bu durumun kontrolü giderek imkansız hale getirdiği vurgulandı.

"GEÇMİŞTEKİ FELAKETLERDEN ÇOK DAHA AĞIR BİR TABLO"

Burundi'de Afrikalı devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi bir zirvede konuşan Afrika CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, durumun kritik boyutunu gözler önüne serdi. Kaseya, uluslararası kamuoyuna seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Salgının önüne çok kısa bir süre içinde geçemezsek, Batı Afrika'da ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda geçmişte yaşadığımız felaketlerden çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacağız."

11 BİNDEN FAZLA CAN ALAN BÜYÜK SALGIN HATIRLATILDI

Genel Direktör Jean Kaseya, tehlikenin boyutunu somutlaştırmak adına kıtanın yakın geçmişindeki iki büyük salgın dökümanına atıfta bulundu. Kaseya, 2014-2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkisi altına alarak 11 binden fazla insanın ölümüne yol açan büyük felaketi ve Kongo'da 2018 yılında yaşanan daha düşük ölüm oranlı Ebola salgınını hatırlatarak, mevcut durumun bu iki krizden de daha tehlikeli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kıtada acil durum tedbirlerinin artırılması çağrısı yapıldı.