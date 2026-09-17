Korkutan salgın! HIV 'ulusal kriz' ilan edildi: Her 60 kişiden biri virüsü taşıyor

Fiji Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı, ülkede HIV tablosunu resmen "ulusal kriz" ilan etti. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) verilerine göre yeni enfeksiyon vakalarının 2010-2025 döneminde 12 kat arttığı ülkede, her 60 yetişkinden birinin virüsü taşıdığı belirlendi. Salgının yayılmasında korunmasız cinsel temasın yanı sıra artan metamfetamin ve damar içi uyuşturucu kullanımı başrol oynuyor.

12 KATLIK KORKUTAN SIÇRAMA: TEDAVİYE ERİŞİM YÜZDE 22'DE KALDI

UNAIDS ve Fiji Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı resmi veriler salgının kontrol edilemez boyutlara ulaştığını gösteriyor:

Yeni vaka oranlarında dünyanın en hızlı artış kaydeden ülkelerinden biri olan Fiji'de, yeni enfeksiyonlar 2010 ile 2025 yılları arasında 12 katlık artış gösterdi.

2025 itibarıyla ülkede yaklaşık 9 bin 100 kişinin HIV ile yaşadığı tahmin ediliyor; ancak bu kişilerin yalnızca yüzde 39'u enfekte olduğunun farkında.

Hayati önem taşıyan antiretroviral tedaviye (ART) ulaşabilenlerin oranı ise sadece yüzde 22 seviyesinde kaldı.

Ülkede yalnızca 2025 yılında 2 bin 16 yeni tanı konuldu; bu oran 2024'e göre yüzde 27'lik artışa tekabül ediyor. 1989'dan bu yana kayıtlara geçen toplam tanı sayısı ise 5 bin 676'ya yükseldi.

EN BÜYÜK ETKENLER: KORUNMASIZ TEMAS VE ENJEKTE METAMFETAMİN

Yetkililer ve uluslararası sağlık kuruluşları, salgının arka planındaki bulaş yollarına dikkat çekiyor:

Bulaş Yolları Dağılımı: Bulaşma nedeni kesinleşen vakaların yarısından fazlasının cinsel yolla, yüzde 42'den fazlasının ise doğrudan damar yoluyla uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Metamfetamin Tehdidi: Güvenli olmayan enjeksiyon uygulamaları ve paylaşılan şırıngalar, metamfetamin tüketiminin tırmanışa geçtiği adada virüsün hızla yayılmasını tetikledi.

Toplumdaki Yaygınlık: Fiji Sağlık Bakanı Ratu Atonio Lalabalavu, ülkede her 60 yetişkinden birinin virüsü taşıdığını açıkladı. Bu oran 5 yıl önce 167'de bir seviyesindeydi. Hamile kadınlarda ise oran her 50 kişide bire kadar geriledi.

HÜKÜMET ACİL EYLEM PLANI BAŞLATTI: GÜVENLİ ŞIRINGA VE PrEP DESTEĞİ

Ulusal kriz kararının ardından hükümet genelinde geniş kapsamlı reform paketi açıklandı:

Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak ve yasal engelleri kaldırmak amacıyla özel bir kabine alt komitesi kuruldu.

Test ve tedavi merkezleri yaygınlaştırılırken, temas öncesi koruyucu tedavi olan PrEP ilaçlarına erişimin kolaylaştırılacağı bildirildi.

Virüsün iğne paylaşımıyla yayılmasını kesmek için güvenli iğne ve şırınga değişim programını içeren yasal düzenlemeler parlamentoya sevk edildi.

UNAIDS İcra Direktörü Winnie Byanyima, Fiji'deki durumun küresel olarak HIV/AIDS tehdidinin sona ermediğini kanıtladığını belirterek, tüm dünya ülkelerine hızlı evrilen salgınlara karşı sağlık altyapılarını güçlendirme çağrısı yaptı.