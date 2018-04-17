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Kosova'daki FETÖ'cülerin banka hesapları donduruldu

Kosova’daki FETÖ terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazı çalışanları, özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı.

Kosova'daki FETÖ'cülerin banka hesapları donduruldu

Kosova’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Mehmet Akif Kolejinin bazı çalışanlarının, ülkede bulunan bir bankadaki özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldıkları bildirildi.

Konuyla ilgili kallxo.com isimli yerel medyada yapılan habere göre, Mehmet Akif Kolejinin çalışanları bu sabah yerel bir bankadaki özel banka hesaplarının dondurulduğuna dair kısa mesaj aldı.

Haberde yer alan iddiaya göre, kısa mesajda, söz konusu kişilerden hesaplarını kapatmak ve gerekli prosedürleri tamamlamak için banka şubesine gelmeleri talep edilip, bu hesapların 30 gün sonra kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Akif Koleji Müdürü Nazmi Ulus da kallxo.com'a yaptığı açıklamada, çalışanlarının bir bölümünün hesaplarına ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını doğruladı.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan terör örgütü FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey
mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kosova #fetö
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