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Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası

Meclis genel kurulunda gaz bombası attıkları gerekçesiyle yargılanan 4 milletvekili, şartlı hapis cezasına çarptırıldı

Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası

Kosova Meclisi Genel Kurulunda gaz bombası attıkları gerekçesiyle 4 milletvekili şartlı hapis cezasına çarptırıldı.

Priştine Temel Mahkemesi'nde görülen davada, Kendin Karar Al Hareketi milletvekilleri Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli ve Donika Kadaj Bujupi 8 Ekim 2015 tarihinde Meclis Genel Kurulunda gaz bombası attıkları ve resmi kişilerin görevlerini yerine getirmesini engelledikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Milletvekillerinin yokluğunda gerçekleşen duruşmada hakim Beqir Kalludra, Kurti'ye 1 yıl 6 ay, Haxhiu'ya 1 yıl 3 ay, Kadaj Bujupi'ye 1 yıl 6 ay ve Topalli'ye 1 yıl 2 ay şartlı hapis cezası verdi.

Kurti, Haxhiu ve Kadaj Bujupi Meclis Genel Kurulunda gaz bombası atmaktan, Topalli ise resmi kişilerin görevlerini yerine getirmesini engellemekten dolayı suçlu bulundu.

Sanıklar 2 yıl içerisinde suç işlemedikleri takdirde verilen cezaların uygulanmayacağı ifade edilirken, sanıkların 15 gün içerisinde mahkemenin kararına itiraz haklarının bulunduğu kaydedildi.

Milletvekilleri, daha önce yaptıkları açıklamada duruşmaya katılmayacaklarını bildirmişti.
Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını ve Karadağ-Kosova sınırının yeniden düzenlenmesini öngören anlaşmanın görüldüğü 8 Ekim 2015 tarihli Meclis oturumu sırasında Kendin Karar Al milletvekilleri gaz bombası atmış, yasama faaliyetlerine engel olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Albin Kurti #gaz bombası #Karadağ #kendin karar al #Kosova #meclis #sırp belediyeler birliği
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