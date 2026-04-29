Kosova'da cumhurbaşkanı seçilemedi: Yeniden sandığa gidiliyor!

Kosova'da muhalefetin boykotu nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi başarısızlıkla sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı sürenin dolması üzerine parlamento feshedilirken, ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.

Simge Sarıyar

Gün içinde yeni cumhurbaşkanını belirlemek için birkaç kez toplanan Kosova Meclisi Genel Kurulu, siyasi tıkanıklığı aşamadı. Muhalefet milletvekillerinin oylamaya katılmayarak oturumu boykot etmesi, anayasaya göre ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gereken üçte ikilik milletvekili çoğunluğunun elde edilmesini engelledi. Gece saatlerinde son bir girişimle yeniden toplanan Genel Kurul'da da tablo değişmedi ve oturum herhangi bir netice alınamadan sona erdi.

YASAMA DÖNEMİ SONA ERDİ

Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından seçim için belirlenen yasal sürenin dolması üzerine mevcut yasama dönemi noktalandı. Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, gece yarısı oturumun kapanışında yaptığı konuşmada Meclis'in feshedildiğini duyurdu. Haxhiu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda sürecin bittiğini ve yeni seçimlerin anayasal çerçevede belirlenen süre içinde resmen ilan edileceğini belirtti.

Sürecin tıkanmasına hükümet kanadından tepki gecikmedi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, anayasal sürenin dolmasına kısa bir süre kala mevcut durumu değerlendirdi. Kurti, yaptığı açıklamada, "Artık yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin milletvekillerini Mecliste bulunmamaları nedeniyle eleştiren Başbakan Kurti, ortaya çıkan bu durumun seçmenler tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

