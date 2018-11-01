Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kardeşi Prens Abdülaziz Londra'dan Riyad'a geçti. Bu gelişme batılı ülkelerin isteğiyle Suudi iktidarını dengeleme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Londra'da yaşayan kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in ülkesine döndü.



New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Kral Selman'ın hayatta kalan son öz kardeşi Prens Ahmed, emeklilik günlerini geçirdiği Londra'dan Riyad'a döndü.



Prens Ahmed'in dönüşünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki olası rolü nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefinde olan Kral Selman'ın oğlu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını dengelemeye yönelik bir hamle olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.



76 yaşındaki Prens Ahmed, 7 erkek kardeş içinde Suud tahtına oturmayan tek kişi durumunda.



ulusal.com.tr





