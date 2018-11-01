banner997
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek

Kral Selman'ın kardeşi ülkesine döndü

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kardeşi Prens Abdülaziz Londra'dan Riyad'a geçti. Bu gelişme batılı ülkelerin isteğiyle Suudi iktidarını dengeleme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Kral Selman'ın kardeşi ülkesine döndü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Londra'da yaşayan kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in ülkesine döndü.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Kral Selman'ın hayatta kalan son öz kardeşi Prens Ahmed, emeklilik günlerini geçirdiği Londra'dan Riyad'a döndü.

Prens Ahmed'in dönüşünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki olası rolü nedeniyle uluslararası tepkilerin hedefinde olan Kral Selman'ın oğlu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını dengelemeye yönelik bir hamle olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

76 yaşındaki Prens Ahmed, 7 erkek kardeş içinde Suud tahtına oturmayan tek kişi durumunda.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #Kral Selman #suudi arabistan #riyad
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.