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Kral Selman, Şeyh Sabah'la telefonda görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kral Selman, Şeyh Sabah'la telefonda görüştü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman Şeyh Sabah'ı telefonla arayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren konuları görüştü.

Selman ayrıca, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır'ın geçirdiği kazadan ötürü Şeyh Sabah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hıdır ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Silet bölgesinde inişe geçtiği sırada yoğun sis nedeniyle ağaçlara çarptığı, helikopterde bulunan bir kişinin yaralandığı, Hıdır'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Muhammed el-Hıdır #Kuveyt #Kral Selman
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