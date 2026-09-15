Kraliyet tahtını elinin tersiyle itti! Londra'da kalecilik yapan prensin kararı gündem oldu

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen bir basın toplantısında Oyo'nun kız kardeşi Prenses Ruth Nsemere Komuntale, kardeşinin vasiyetine göre yerine geçmesi gerekenin, ölümüne kadar kamuoyuna açıklanmamış bir oğlu olduğunu öne sürdü. Krallığın sözcüsü bu iddiayı desteklemek için vasiyetten şu bölümü paylaştı: "Ölüm tarihimde, yasal olarak öz oğlum olarak tanınan bir oğlum hayatta kalırsa, onu Tooro krallığının tahtına varisim olarak atıyorum."

Oyo'nun bekar olduğu ve bilinen bir çocuğu bulunmadığı hatırlatılmalı; iddia edilen oğlun kimliği henüz kamuoyuna açıklanmadı.