Kraliyet tahtını elinin tersiyle itti! Londra'da kalecilik yapan prensin kararı gündem oldu
Uganda'nın Tooro Krallığı'nda veliahtlık için gösterilen isimlerden biri olan Prens George Desmond-Kamurasi, futbol kariyerindeki diğer yükümlülüklerini gerekçe göstererek tahtı reddetti.
Uganda'daki geleneksel krallıklardan Tooro, yakın zamanda hayatını kaybeden kralının ardından ağır bir veraset krizine sürüklendi.
The Guardian'ın haberine göre, sürecin öne çıkan isimlerinden biri, Londra merkezli amatör kulüp South East Dons'ta kalecilik yapan Prens George Desmond-Kamurasi oldu. Halefiyet komitesinin aktardığına göre kaleci, futbol kariyerindeki diğer yükümlülüklerini gerekçe göstererek tahta geçme teklifini kabul etmedi.
DÜNYANIN EN GENÇ HÜKÜMDARIYDI
1995 yılında henüz üç yaşındayken Tooro Krallığı tahtına oturarak dünyanın en genç hükümdarı unvanını almış olan Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tedavi gördüğü ABD'de 27 Ağustos'ta kanser nedeniyle öldü.
Kralın ölümünü 27 Ağustos'ta duyuran Tooro Krallığı Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, aynı gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Oyo'nun bir oğlu olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı. Akiiki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Majesteleri, Tooro krallığının gelenek ve göreneklerine uygun olarak, uygun zamanda kimliği resmen açıklanacak bir prensi veliaht olarak bırakıyor."
HABER SUNUCUSU VELİAHT İLAN EDİLDİ
Kraliyet ailesinin taht veraset komitesi Çarşamba günü, kamu yayın kuruluşu UBC'de haber sunucusu ve editör olarak çalışan Prens Edward Rukidi Kijanangoma'yı veliaht prens seçtiğini açıkladı. Edward, Prens Christopher Paul Kijanangoma'nın oğlu ve eski kral George David Rukidi III'ün torunu olarak biliniyor.
Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen bir basın toplantısında Oyo'nun kız kardeşi Prenses Ruth Nsemere Komuntale, kardeşinin vasiyetine göre yerine geçmesi gerekenin, ölümüne kadar kamuoyuna açıklanmamış bir oğlu olduğunu öne sürdü. Krallığın sözcüsü bu iddiayı desteklemek için vasiyetten şu bölümü paylaştı: "Ölüm tarihimde, yasal olarak öz oğlum olarak tanınan bir oğlum hayatta kalırsa, onu Tooro krallığının tahtına varisim olarak atıyorum."
Oyo'nun bekar olduğu ve bilinen bir çocuğu bulunmadığı hatırlatılmalı; iddia edilen oğlun kimliği henüz kamuoyuna açıklanmadı.
Tooro kralı, kraliyet klanı tarafından atanan bir halefiyet komitesi eliyle belirleniyor. Komite üyelerinden biri yerel NTV kanalına, bir kraliyet çocuğunun liderlik için değerlendirilebilmesi için öncelikle büyüklere resmen tanıtılması gerektiğini söyledi.
BAŞBAKANDAN SAKİNLİK ÇAĞRISI
Başbakan Akiiki, Perşembe günü tarafları itidale davet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vasiyeti incelemek, farklı görüş öne sürenleri dinlemek ve geleneklerimizi, geçerli yasaları ve halefiyetin belirlenmesi gereken uygun kurumları değerlendirmek için zaman olacak" dedi. Başbakan aynı paylaşımda şu değerlendirmeyi de yaptı: "Bu süreç, kralımız henüz defnedilmeyi beklerken, birbirleriyle çelişen açıklamalar, çatışmalar veya olay yerinde gerçekleri ortaya koyma girişimleri yoluyla değil, sakin ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmelidir."
Uganda'da resmi egemenliği bulunmayan, ancak liderleri gelenek sembolü olarak saygı gören ve geniş toplumsal etkiye sahip birçok eski krallık bulunuyor. Tooro, hükümet tarafından tanınan beş krallıktan biri. Bu krallıkların hükümdarlarının siyasi yetkisi yok ve yasal olarak partizan siyasete karışmaları yasak.
1967 yılında dönemin Uganda Cumhurbaşkanı Milton Obote, ülkeyi birleştirme gerekçesiyle krallıkları kaldırmıştı. Söz konusu krallıklar, mevcut Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından 1993 yılında yeniden kuruldu.