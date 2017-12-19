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Kremlin: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi 'emperyal' bir yapıda

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin 'emperyal' bir yapıda olduğunu söyledi.

Kremlin: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi 'emperyal' bir yapıda
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin 'emperyal' bir nitelikte olduğunu ifade ederek, "Bu stratejiler, Washington'un tek kutuplu dünya fikrinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu gösteriyor." dedi.
 
Peskov, Beyaz Saray tarafından kamuyla paylaşılan ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’yı ABD güvenliği için bir tehdit olarak nitelendiren belgede yer alan ifadelere katılmadıklarını vurgulayan Peskov, "Belgede özellikle Rusya’yla ilgili bölümlere baktıktan sonra, bu belgenin emperyal bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ayrıca, ABD’nin tek kutuplu dünya düşüncesinden vazgeçmeyi istemediğini ve çok kutuplu bir dünyayı kabul edemeyeceğini de gözlemliyoruz." dedi.

Belgede, ABD çıkarlarıyla uyumlu alanlarda Rusya ile iş birliğine ilişkin bazı olumlu yanların da bulunduğunu anlatan Peskov, "Amerikalı meslektaşlarımızın ne kadar ileri gitmeye hazır olduklarına bağlı olarak bizim için yararlı olan alanlarda biz de ABD ile iş birliği arayışı içindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #abd
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