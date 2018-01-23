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Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan PYD/PKK hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'yı ihanetle suçlayan  PYD/PKK terör örgütünün açıklamaları hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan PYD/PKK hakkında açıklama

Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Rusya'yı ihanetle suçlayan  PYD/PKK terör örgütünün açıklamaları soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Peskov, "Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında dün söylediklerime ilave edeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.

'SURİYE VE TÜRKİYE HÜKÜMETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ'

Bu arada Peskov, Rusya'nın Afrin harekatını azami dikkatle izlediğini ve Rus temsilcilerin Suriye ve Türkiye yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Peskov, "Önceden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını temel ilke olarak görüyoruz. Afrin'deki harekatla bağlantılı olarak insani konuları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #türkiye #terörle mücadele #rusya #Dmitriy Peskov #zeytin dalı harekatı #pkk #kremlin
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