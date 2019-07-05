Kremlin'den yangın çıkan Rus denizaltısı hakkında açıklama geldi. Barents Denizi'nde yanan Rus denizaltısının nükleer reaktörlü olduğunu doğruladı. Yangının denizaltının batarya bölümünde çıktığı belirtildi.

Rusya, çıkan yangın sonucu 14 denizcinin hayatını kaybettiği Rus denizaltısının, nükleer denizaltı olduğu doğrulandı.



Açıklama Kremlin'den yapıldı. Denizaltındaki yangının ardından Rus Lider Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.



Denizaltının nükleer reaktörle çalıştığı, görüşmenin içeriğinin yayımlanmasıyla doğrulanmış oldu.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Putin ile yaptığı görüşmede, kazaya ait detayları paylaştı. Şoygu Putin'e yangın sırasında nükleer reaktörün güvenliğinin mürettebat tarafından alındığını ifade etti.



Shoigu, denizaltındaki yangının batarya bölümünden başlayarak yayıldığını söyledi.





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