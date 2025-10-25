Kremlin duyurdu: Putin–Trump görüşmesi yapılacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in temsilcisi Kirill Dmitriev, iptal edildiği belirtilen Putin–Trump görüşmesinin ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı. Dmitriev, Ukrayna Savaşı’nın diplomatik çözümüne yaklaşıldığına inandığını da söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, iptal edildiği belirtilen Putin–Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli CNN’e konuşan Dmitriev, “Görüşme iptal edilmedi, ileri bir tarihte gerçekleşecek” ifadesini kullandı.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Rus temsilci, “Ukrayna Savaşı’nın diplomatik çözümüne yakın olunduğuna inanıyorum” dedi.

