Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren kararının uygulama tarihi netleşmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ateşkes, taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacak" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, "Doğu Guta'da militanların sivilleri esir tuttuğunu ve provokasyon amaçlı kimsayal madde kullanabileceklerini" söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin verdiği kararla, Suriye genelinde insani yardımların gereken yerlere ulaştırılması adına 1 ay uygulanacak ateşkes henüz başlamadı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Söz konusu ateşkes taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacak." dedi.



Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini belirtti. Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Doğu Guta'daki durumu ele aldıklarını açıkladı.



Peskov, "Durum, son derece endişe verici. Doğu Guta'daki militanlar silah bırakmıyor ve yerel halkı esir tutuyor. Bu da, son derece gerilimli bir duruma yol açıyor." dedi.



Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı kimyasal saldırı uyarısına dikkat çekti.



Peskov, "eldeki veriler Doğu Guta'da militanların provokasyon amaçlı kimyasal madde kullanılabileceğini gösteriyor" dedi.



ulusal.com.tr