Cenevre’de gerçekleştirilen son temasların ardından sürecin devamlılığına dair açıklamalarda bulunan Peskov, barış görüşmeleri için tarafların İstanbul'a sıcak baktığını ifade etti.

"İSTANBUL SEÇENEĞİ AĞIRLIK KAZANDI"

Ukrayna ile yürütülen diplomatik süreçte ev sahibi olarak İstanbul seçeneğinin ağırlık kazandığı Kremlin tarafından resmen teyit edildi. Sözcü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Görüşmeler için İstanbul seçeneği mevcut ve tüm taraflar buna oldukça olumlu yaklaşıyor."

Müzakere sürecinin seyri ve sahadaki yeni dengelere dair öne çıkan başlıklar şöyle:

Görüşmelerin devamı ve bir sonraki turun ne zaman yapılacağı konusunda henüz somut bir takvim netleşmiş değil.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin ev sahipliği ihtimaline dair soruları yanıtlayan Peskov, "Şu anda bununla ilgili herhangi bir görüşme yürütülmüyor" diyerek bu seçeneğin gündemde olmadığını belirtti.

"GERÇEKLİK TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Peskov, 2022 yılındaki İstanbul mutabakatlarının güncel saha koşullarını ve stratejik gereklilikleri karşılamadığını belirterek, "Gerçeklik tamamen değişti" vurgusunu yaptı.

Kremlin’in bu çıkışı, Batı merkezli platformların çözüm üretmekten uzaklaştığını ve Ankara hattının jeopolitik bir merkez olarak rüştünü ispatladığını göstermektedir.