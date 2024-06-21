Peskov, güvenlik konuları, Ukrayna dahil olmak üzere, tartışmaya açık olduklarını ifade etti. Moskova'da yapılan bir basın toplantısında Peskov, ABD'nin "Ukrayna sorunundan bağımsız olarak nükleer silah kullanımı risklerini Rusya ile görüşme" açıklamasına yanıt verdi ve bu tür bir diyalog için olumlu bir tutum sergiledi.

Peskov, "ABD'nin dahil olduğu Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere, geniş çaplı bir diyaloga hazırız" diyerek, genel anlamda diyalogun önemine vurgu yaptı ve "Güvenlik dahil birçok sorun birikmekte" diye ekledi. Ayrıca, ABD'nin Rusya'nın ortakları üzerinde baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti ve "Bizim önerdiğimiz iş birliği, herhangi bir üçüncü ülkeye karşı değil. İş birliğimiz, karşılıklı çıkarlara dayalı ve Vietnam da dahil olmak üzere ortaklarımızın çıkarlarını gözetiyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın dış politika faaliyetlerinin Batı tarafından düşmanca algılandığını belirtti.

Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik politikasını değerlendiren Peskov, bunun Moldova'nın kendi iç meselesi olduğunu söyledi ve "Ancak ülkenin geleceği yalnızca AB'ye değil, aynı zamanda Rus pazarlarına da bağlıdır" şeklinde konuştu.