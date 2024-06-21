Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Rusya ile diyalog kurma niyetine olumlu bir tepki gösterdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya ile diyalog kurma niyetine olumlu bir tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Rusya ile diyalog kurma niyetine olumlu bir tepki gösterdi
Editör: Yağmur Biçen

 Peskov, güvenlik konuları, Ukrayna dahil olmak üzere, tartışmaya açık olduklarını ifade etti. Moskova'da yapılan bir basın toplantısında Peskov, ABD'nin "Ukrayna sorunundan bağımsız olarak nükleer silah kullanımı risklerini Rusya ile görüşme" açıklamasına yanıt verdi ve bu tür bir diyalog için olumlu bir tutum sergiledi.

Peskov, "ABD'nin dahil olduğu Ukrayna meselesi de dahil olmak üzere, geniş çaplı bir diyaloga hazırız" diyerek, genel anlamda diyalogun önemine vurgu yaptı ve "Güvenlik dahil birçok sorun birikmekte" diye ekledi. Ayrıca, ABD'nin Rusya'nın ortakları üzerinde baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti ve "Bizim önerdiğimiz iş birliği, herhangi bir üçüncü ülkeye karşı değil. İş birliğimiz, karşılıklı çıkarlara dayalı ve Vietnam da dahil olmak üzere ortaklarımızın çıkarlarını gözetiyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın dış politika faaliyetlerinin Batı tarafından düşmanca algılandığını belirtti.

Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik politikasını değerlendiren Peskov, bunun Moldova'nın kendi iç meselesi olduğunu söyledi ve "Ancak ülkenin geleceği yalnızca AB'ye değil, aynı zamanda Rus pazarlarına da bağlıdır" şeklinde konuştu.

Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!Yurt
# Rusya Kremlin # rusya # abd
Çok Okunanlar
Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu
Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın
Bodrum'da iş adamlarının olaylı gecesi
Bodrum'da iş adamlarının olaylı gecesi
Öne Çıkanlar BRICS: Dünya değişiyor! ABD'nin gücü sona mı eriyor? | Hakan Topkurulu | ULUSAL HABER BRICS: Dünya değişiyor! ABD'nin gücü sona mı eriyor? | Hakan Topkurulu | ULUSAL HABER Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam! Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!