Kremlin: "Türkiye'yle Suriye konusunda diyalog halindeyiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Suriye’deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

Kremlin'den Açıklama: Türkiye ile Diyalog Sürüyor

Peskov, basın toplantısında gazetecilerin Türkiye’nin Suriye’deki son gelişmelerdeki rolüne ilişkin sorularını yanıtladı. Sözcü, “Ankara ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye de dahil olmak üzere farklı konularda diyalog halindeyiz. Şu anda Suriye’de istikrarsızlık nedeniyle çok zorlu bir süreç yaşanıyor. Bu nedenle bölge ülkeleriyle iletişim halinde olmak büyük önem taşıyor. Rusya olarak bu diyalogu kararlılıkla sürdürmeye niyetliyiz” dedi.

Putin, Erdoğan ve Pezeşkiyan’la İstişareye Devam Edecek

Peskov, Astana formatının güncelliğini koruyup korumadığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu formatta temaslarına devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Peskov, “Başkan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Suriye konusunda istişarelerine format fark etmeksizin devam edecek” ifadesini kullandı.

Esad’a Sığınma Hakkı Verildi

Suriye’den ayrılan Beşar Esad’a sığınma hakkı verilmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, bu kararın Devlet Başkanı Putin tarafından alındığını belirtti. “Bu tür kararlar devlet başkanının onayı olmadan alınamaz. Bu, Putin’in kararıdır” diyen Kremlin Sözcüsü, Esad’ın Moskova’da olduğuna dair iddialar hakkında ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Peskov, Putin’in programında şu anda Esad’la bir görüşmenin bulunmadığını da ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın Esad’a sığınma hakkı verilmesine dair resmi bir açıklama yapmak zorunda olmadığını sözlerine ekledi.

Rus Askerlerin Güvenliği Önemli Bir Gündem Maddesi

Peskov, Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliği konusuna da değindi. Sözcü, “Rus askerlerin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm temaslar kuruluyor. Suriye’deki askeri üslerin korunması için her türlü önlem alınıyor” dedi.

Rusya’nın, bölgedeki askeri varlığını koruma ve ilgili taraflarla iş birliği yapma konusundaki kararlılığı da vurgulandı.