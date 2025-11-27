Kriz büyüyor! Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!

Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte beş farklı uluslararası hava yolu şirketinin, ABD federal havacılık kurumunun yayımladığı uyarı sonrasında Venezuela'ya düzenledikleri seferleri askıya almasının ardından, Venezuela sivil havacılık kurumu bu şirketlerin faaliyet izinlerini resmen iptal etti.

CARACAS: "ABD TERÖRÜNE KATILMAKLA" SUÇLADI

Reuters ajansının haberine göre, Venezuela sivil havacılık yetkilileri; Türk Hava Yolları, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol şirketlerinin Venezuela'daki izinlerini geri çekti. Venezuela hükümeti, bu hava yolu kuruluşlarını ticari uçuşları tek taraflı bir biçimde durdurmak suretiyle "ABD'nin desteklediği devlet terörüne katılmakla" itham etti.

Daha önce, yapılan uyarının ardından uçuşlarını durduran bazı şirketlere Venezuela tarafından seferleri yeniden başlatmaları için 48 saatlik süre tanınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Iberia şirketi, güvenlik koşulları sağlandığı takdirde uçuşları tekrar başlatacaklarını bildirdi. Öte yandan, seferlerini askıya alan Air Europa ve Plus Ultra şirketlerinin faaliyet izinlerinin henüz iptal edilmediği belirtildi.

Bölgede politik tansiyon giderek yükselirken, ABD, Venezuela hükümetini yasa dışı uyuşturucu ticareti yapmakla itham ediyor ve son aylarda Karayipler bölgesine çok sayıda asker sevk etmiş durumda. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu uyuşturucu ticareti iddialarını kesin bir dille reddediyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını öne sürüyor. Gerilimin son perdesinde, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’ye yönelik sert ifadeler kullanarak, Amerika’yı "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" olarak nitelendirdi.

FAA UYARISI THY'NİN UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Karşılıklı açıklamalarla gerginliğin tırmandığı bir ortamda, Washington'dan Caracas yönetimine karşı yeni bir adım gelmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM (havacılık uyarısı) yayımlamıştı.

Bu NOTAM kararının hemen ardından THY, İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.