Tahran, Washington'un nükleer anlaşma masasından kalkmasıyla başlayan ambargoya karşılık çıkış yolları arıyor. Uzmanlara göre Avrupa'ya ültimatom veren İran, Amerika'nın saldırgan tavırlarına rağmen sabırlı davranıyor. Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmek için somut adımlar atması gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde nükleer kriz çıkabilir uyarısında bulunuyor.

Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle başlayan ambargo ve yaptırım tartışmasında yeni bir aşamaya geçildi. İran, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Avrupa ülkelerine tepkili.



İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle anlaşmanın yasakladığı bir kısım nükleer faaliyetlere geri dönme kararı aldı.



ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Avrasya Masası Başkanı Dr. Dinmuhammed Ametbek, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya bağlılığının sadece sözde olduğunu söyledi.



Amerika'nın saldırgan tavrına karşı İran'ın bu süreçte sabırlı davrandığını ifade eden Ametbek, diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.



Ametbek, İran'ın yaptırımlarla daha fazla zorlanması durumunda nükleer krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Amerika'nın İran ekonomisini zora sokarak kaos oluşturmak istediğini de belirten Ametbek, bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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