Kuaför salonunda zehirlenme paniği: 13 kadın hastaneye kaldırıldı

İran’ın İsfahan kentinde bir kuaför salonunda jeneratör kullanımı faciaya yol açtı. Karbondioksit gazına maruz kalan 13 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuaför salonunda zehirlenme paniği: 13 kadın hastaneye kaldırıldı
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İran’ın orta kesiminde yer alan İsfahan kentinde bir kuaför salonunda meydana gelen zehirlenme vakası, bölgede paniğe neden oldu. Olay, kentin Mirza Tahir Caddesi üzerindeki kadın kuaför salonunda yaşandı.

İsfahan Acil Durumlar Merkezi Sözcüsü Abbas Abdi’nin Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, kuaför salonunda çalıştırılan jeneratör, kapalı alana karbondioksit gazı salarak 13 kadının zehirlenmesine yol açtı.

Zehirlenen kadınların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Abdi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tüm mağdurların çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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