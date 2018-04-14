ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye emperyalist saldırısıan birçok devletten tepki geldi. SANA'nın haberinde, "ABD, İngiltere ve Fransa’nın bugün erken saatlerde asılsız ve gerçek dışı iddialara dayanarak Şam ve Homs illerinde sivil ve askeri kurumlara saldırmaları birçok devlet tarafından keskin bir dille kınandı." denildi

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberi şu şekilde:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chun Ying saldırının uluslar arası kanunlar ve BM ilkelerine açık bir ihlal teşkil ettiğini belirtirken, ülkesinin Suriye’de daha fazla tırmandırmaya yol açan bu saldırıyı kınadığını vurguladı.Çinli yetkili kimyasal silah saldırısı iddialarının netleştirilmeden önce ön yargılı davranmanın doğru olmadığını ifade etti.Küba Dışişleri Bakanlığı ise kınama bildirisinde; uluslar arası kanun ve BM misakına açık bir ihlal olarak nitelendirdiği saldırının Suriye ve tüm bölgede olumsuz durumları tırmandırabileceğini belirtti.Bültende Küba’nın, bu gibi saldırılara karşı Suriye ile tam dayanışmasına dikkat çekildi.Mısır Dışişleri Bakanlığı yayınladığı kınama bülteninde üçlü saldırının Suriye halkının selametini tehdit ettiğine dikkat çekerken, Suriye’de siyasi çözüm sürecinde sağlanan önemli başarıları da tehdit ettiğini ifade etti.Bakanlık Mısır’ın güven ve istikrara kavuşmasında Suriye’ye desteğini ve Suriye halkı ile dayanışmasını bir kez daha kaydetti.Bolivya Başkanı Evo Morales ise üçlü saldırıyı keskin bir dille kınarken, ABD ve müttefiklerinin aslı gerçeği olmayan bahaneler altında egemen ülkelere ve halklara saldırmalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.Morales ABD ve müttefiklerinin daha önce de benzer asılsız iddialar altında Irak’ı yerle bir edip bir milyondan fazla sivil vatandaşı katlettiklerine dikkat çekti.Belarus Dışişleri Bakanlığı üçlü saldırıyı kınama bildirisinde; dünyanın hegemonyacı güçlerinin uluslar arası kanunlar ve BM ilkelerine aykırı ve gayrı meşru bir şekilde egemen ülkelere saldırılarına son verilmesi gereğinin altını çizdi.Bakanlık saldırıda öne sürülen iddiaların geçersiz olduğunu, kimyasal silah saldırısı iddialarının kesinleşmeden böyle bir saldırının yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ABD, İngiltere ve Fransa’ın Suriye’ye saldırısını keskin bir dille kınarken, kimyasal silah saldırısı iddialarının netleştirilmeden böyle bir saldırının yapılmasının mutlak bir şekilde uluslar arası bir suç olduğunu vurguladı.Diğer yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları kanunsuz saldırıyı kınarken, tüm bölgeyi ciddi ve tehlikeli bir krize soktuğuna dikkat çekti.Avn saldırının Suriye halkının acılarına son verme ve siyasi çözüm sağlamada sağlanan tüm başarıları sabote edebileceğine dikkat çekti.Bu arada uluslar arası çok sayıda kurum, örgüt, faaliyet ve bariz şahsiyetler ABD, İngiltere ve Fransa’nın Şam ve Homs’ta sivil ve askeri kurumlara saldırılarını keskin bir dille kınadılar.Kınama açıklamalarında saldırgan devletlerin asılsız ve gerçek dışı bahanelerle dünya kamuoyunu kandırmaya çalıştıklarına vurgu yapıldı.Duma’da kimyasal silah saldırısı iddialarının uluslar arası uzmanlar tarafından soruşturulmasına eş zamanlı olarak saldırının yapılmasının bu devletlerin uluslar arası kanunlar, kararlar ve BM misakını aldırmayan despot tutumlarını yansıttığına dikkat çekilen açıklamalarda; bu devletlerin uluslar arası güvenlik ve istikrara en büyük tehlikeyi teşkil ettiklerine vurgu yapıldı.Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulunduğu saldırıyı kınarken, tüm bölge ve halklarını ciddi ve büyük bir tehlikeye sürükleme ihtimaline dikkat çekti.Irak Dışişleri Bakanlığı saldırının, radikal terörün ağır bir yenilgiye uğratılıp tamamen yok olma eşiğine gelmesi ardından yeniden güçlenme ve bölge ülkelerine yayılma olasılığı verebileceğinin altını çizdi."