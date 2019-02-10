Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, bir yandan ABD'nin başını çektiği uluslararası grup tarafından ekonomik, askeri ve siyasi büyük baskılara direnirken bir yandan da Küba'ya dost elini uzattı. Venezuela Hükümeti, geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba'ya insani yardımda bulundu.

Venezuela 6 kişinin öldüğü kasırga sonrası Küba'ya insani yardımda bulundu.



Açıklama, Venezuela'nın Havana Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapıldı.



Açıklamada, Venezuela donanmasına ait bir gemi ile 100 ton insani yardım ve iş makinelerinin Küba makamlarına teslim edildiği kaydedildi.



Yardımları taşıyan gemide görevli Yüzbaşı William Maldonado, yardımın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları ile gerçekleştirildiğini ve Bolivarcı Venezuela hükümetinin tüm gücüyle Küba'nın yanında olduğunu ifade etti.





ulusal.com.tr