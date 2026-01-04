Küba’daki Maduro’ya destek gösterisinde ABD’ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı vermeye hazırız!

ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askerî operasyon ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun alıkonulmasının ardından, Küba’nın başkenti Havana’da on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

NBC News’ün haberine göre, ABD’nin Havana Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştirilen protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de katıldı. ABD’nin Maduro’yu alıkoymasını ve Venezuela’ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride yaklaşık 30 bin kişi bir araya geldi.

Protestoda konuşan Díaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik askerî operasyonunu “uluslararası hukuka yönelik kabul edilemez bir saldırı” olarak nitelendirdi.

“EMPERYALİST VE FAŞİST”

Bu arada Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da ABD’ye çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada saldırının “emperyalist ve faşist nitelik taşıdığı”, amacının ise “Venezuela ve bölgenin doğal kaynakları üzerinde sınırsız denetim kurmak ve Latin Amerika ile Karayipler’deki hükümetleri sindirmek” olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Venezuela halkı için Küba için yapacağımız gibi, gerekirse kendi kanımızı vermeye hazırız.”

ABD’DEN KÜBA’YA TEHDİT

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’daki operasyonun ardından düzenlediği basın toplantısında Küba yönetimini hedef aldı. Rubio, Küba’nın “beceriksiz ve yaşlı yöneticiler tarafından yönetildiğini” savundu.

Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Havana’da yaşıyor ve hükümette yer alıyor olsaydım, en azından biraz endişe ederdim.”