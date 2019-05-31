Dünya Kudüs Günü sebebiyle Türkiye, İran, Suriye ve Filistin gibi pek çok ülkede yüz binlerce kişi meydanlardaydı. İşgal altındaki Filistin'e destek amaçlı düzenlenen gösterilerde İsrail ve Amerika karşıtı sloganlar atıldı.

Her yıl Ramazan ayının son Cuma günü düzenlenen Dünya Kudüs Günü gösterileri için dünyanın farklı coğrafyalarında yüz binlerce kişi meydanlara çıktı.İşgal altındaki Kudüs ve Filistin'e destek amaçlı düzenlenen gösterilerde yine Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.Gösterilerde Kudüs'ün kurtuluşuna kadar mücadelenin süreceği yinelenirken İsrail ve Amerika protesto edildi.Filistin başta olmak üzere Türkiye, İran Suriye, Irak ve Hindistan'da düzenlenen gösterilere katılım fazlaydı.Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.260 bin Filistinli ramazan ayının son cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.İran'ın başkenti Tarhan'daki Kudüs Günü yürüyüşlerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de katıldı.Türkiye'de; Mardin, Bingöl ve Elazığ'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.Dünyanın çeşitli ülkelerinde Filistinlilere destek olmak için onlarca etkinlik, yürüyüş ve gösteri düzenlendi.