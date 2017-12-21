Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek Kudüs oylamasına saatler kala konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, BM için "Yalanlar evi." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek Kudüs oylamasına saatler kala yaptığı açıklamada, BM için 'yalanlar evi' ifadesini kullandı. Netanyahu, İsrail'in oylamayı kabul etmeyeceğini söylerken, ABD'nin öncülüğünde diğer ülkelerin de başkentlerini Kudüs'e taşıyacaklarını iddia etti.



OYLAMA 18:00'DA BAŞLAYACAK



BM'deki oylamanın (TSİ) 18:00 itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. Oylamada Trump'ın Kudüs kararının karşısında yer alan ülkeler üçte iki çoğunluğu sağlamayı hedefliyor.



İSRAİL'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRAN AÇIKLAMA



Tarihi oylamaya çok az bir süre kala İsrail'den gerginliği tırmandıran bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler için 'yalanlar evi' ifadesini kullandı. İsrail'in BM daimi temsilcisi Dannon ise, uluslararası kuruluşların onayına ihtiyaçları olmadığını savundu.