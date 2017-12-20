Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın veto ettiği Kudüs Tasarı, yarın BM Genel Kurulu'na gelecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmelere katılmak için Amerika'ya gidecek.

Amerika'nın Kudüs kararını hukuksuz sayılmasını öngören taşarı Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülecek.



Genel Kurul'da Türkiye'nin öncülük ettiği Kudüs oylamasına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katılacak.



Daha önce BM'nin en üst karar organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu gündemine gelen tasarı Amerika tarafından veto edildi. Ancak kalan 14 üye lehte oy kullandı.



Perşembe günü yapılacak Genel Kurul oylamasına ise 194 üye ülke katılacak ve üçte iki çoğunluk aranacak.



Oylamada üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda Genel Kurul'dan bir tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Ancak bu kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



BM Genel Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararı BM'nin en üst karar organı Güvenlik Konseyi'ne iletilecek. Tavsiye kararına uyup uymamak da BM Güvenlik Konseyi'nin tasarrufunda.





ulusal.com.tr