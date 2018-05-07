Kudüs'te Amerikan büyükelçiliği tabelaları asılıyor. İngilizce, İbranice ve Arapça tabelaların bu sabah tarihi kentin güneyindeki yollara monte edildi.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşınma kararının ardından bugün yeni gelişmeler yaşandı.



Büyükelçilik tabelalarının bu sabah tarihi kente asmaya başladı.



Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça oldu.



Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyada paylaşıldı. Ardından ise Reuters haber ajansı ilk fotoğrafı servis etti.



Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.





ulusal.com.tr