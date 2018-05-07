Amerikan Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşınma kararının ardından bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Büyükelçilik tabelalarının bu sabah tarihi kente asmaya başladı.
Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça oldu.
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyada paylaşıldı. Ardından ise Reuters haber ajansı ilk fotoğrafı servis etti.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.