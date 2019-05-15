ABD Başkanı Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak 2017'de tanımış ABD Büyükelçiliği ise 14 Mayıs 2018'te Kudüs'e taşınmıştı. Dün ABD büyükelçiliğinde kutlama yapıldı. Kudüs'ün tarihi surlarına dev ABD bayrakları yansıtıldı. Trump-Netanyahu ikilisinin gündeme getirdiği "100 Yılın Anlaşması" planı Filistin devletini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının üzerinden 1 yıl geçti.



Dünya kamuoyunun tepkilerine ve artan gerilime aldırmayan Trump 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta 2018'de ise ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmıştı.



İsrail ve müttefikleri dün Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliği'nin taşınmasını kutladılar.



Kudüs'teki Eski Şehrin surlarına Amerika ve İsrail bayrakları yansıtıldı.



UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Eski Şehir İsrail'in parça parça işgal politikasının kurbanı oldu.



Eski Şehrin Surları 16. Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarılmış ve ilaveler yapılmıştı. 14 Mayıs'ta bu surlara dev Amerikan ve İsrail bayrakları yansıtıldı.



Netanyahu ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada İsrail'in gücünün arttırılması gerektiğini vurguladı. Ülkesinin başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle ittifaklarını güçlendirmesinin öneminin altını çizdi.



Netanyahu, "İsrail ile tüm bölge ülkeleri ve dünyada barışın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, ABD'nin yanında İran'ın saldırganlığına karşı durmalıdır" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr