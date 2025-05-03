Kum fırtınası bölgeyi felç etti: 802 kişi hastaneye kaldırıldı

İran’ın Huzistan eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası, halk sağlığını tehdit ediyor. 24 saat içinde kalp ve solunum sorunları yaşayan 802 kişi hastanelere başvurdu. Yetkililer, hava kirliliğinin 'tehlikeli' seviyeye ulaştığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kum fırtınası bölgeyi felç etti: 802 kişi hastaneye kaldırıldı
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İran’ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinde yaşanan şiddetli kum fırtınası, bölge halkını olumsuz etkiledi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle 802 kişi, nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, yaptığı açıklamada başvuranlardan 92’sinin hastaneye yatırıldığını, diğerlerinin tedavi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

TEHLİKE SINIRINI AŞTI

Huzistan Meteoroloji Kurumu, kum fırtınasının Irak kaynaklı olduğunu açıklarken, perşembe ve cuma günleri için “kırmızı alarm” verdi. Bu uyarı, hava kalitesinin halk sağlığı için son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Cuma günü Ahvaz kentinde, havadaki toz miktarı 2.159 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Bu değer, tehlikeli sınır olan 500'ün bile katbekat üzerinde.

Dr. Muazi, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve solunum hastalıkları bulunan kişilere mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Bu kesimlerin kum fırtınasından daha ağır etkilenebileceği vurgulandı.

HAVA KALİTESİ NEYİ İFADE EDİYOR?

Hava kirliliği seviyesi, bir metreküpteki PM10 partikül miktarına göre değerlendirilirken, ilgili aralıklar şöyle sıralanıyor:

0-50: Temiz hava (yeşil)
51-100: Orta (sarı)
101-150: Hassas gruplar için riskli (turuncu)
151-200: Sağlıksız (kırmızı)
201-300: Kötü (mor)
301-500: Tehlikeli (kahverengi)

Ahvaz’da ölçülen 2.159 mikrogram/metreküp değeri, standartların çok üzerinde bir kirlilik düzeyini gösteriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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