Kupalar teker teker dönüyor: Eurovision birincisi Charlie McGettigan, ödülünü iade ediyor

Eurovision galibi Charlie McGettigan, İsrail tepkisiyle EBU’ya kupasını iade ediyor. Oyuncu Mark Ruffalo ise Gazze’deki kıtlık için Trump ve Avrupa’ya acil eylem çağrısı yaptı

1994 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Charlie McGettigan, İsrail'in Filistin'e yönelik insan hakları ihlalleri ve zulmü nedeniyle Eurovision 2026'ya katılmasına izin verilmesine sert tepki gösterdi. İrlandalı sanatçı, bu duruma sessiz kalmayacağını belirterek kazandığı Eurovision kupasını Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası'nın paylaştığı videoda konuşan McGettigan, aynı kararı alan 2024 Eurovision birincisi İsviçreli Nemo'ya da destek verdi. Sanatçı, 1994'te kazandığı ödülü şu an bulamadığını ancak bulur bulmaz iade edeceğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybederken, 157 bin 673 kişi de yaralandı.

AÇLIKTAN ÖLEN İNSANLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAP

Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki insani kriz için ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine somut adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.

ABD'de süper kahraman filmlerinde "Hulk" rolüyle tanınan Ruffalo, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin %80'inden fazlasının sivil olduğuna dikkat çekti. Oyuncu, Başkan Trump'a ve Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine seslenerek, "Başkan Trump, bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap." ifadelerini kullandı.

İNSAN ELİYLE ÜRETİLMİŞ BİR FELAKET

Ruffalo, Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluş Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze'de en şiddetli düzey olan 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini hatırlattı. Ünlü oyuncu, bu durumu "Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor." sözleriyle eleştirdi.

Ruffalo, Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemesi ve kalıcı barışın sağlanması için insanların seslerini çıkarması gerektiğinin altını çizdi. IPC ve BM, Gazze'deki kıtlığın İsrail'in uyguladığı ablukanın sonucu olduğunu doğrulamıştı.

