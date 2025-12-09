Kuraklık krizine drone hamlesi: Ülke genelinde bulut tohumlama operasyonları başladı!

Aşırı kuraklıkla mücadele eden İran, su krizini hafifletmek amacıyla İHA’larla yürütülen bulut tohumlama operasyonlarını genişlettiğini duyurdu.

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ülkede uzun süredir devam eden kuraklık ve buna bağlı su krizine karşı bulut tohumlama faaliyetlerinin ülke genelinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mecliste yaptığı konuşmada operasyonlara ilişkin kapsamlı bilgiler veren Aliabadi, yeni dönemde çalışmaların daha etkili ve bilimsel temelde yürütüldüğünü belirtti.

OPERASYONLAR VERİ ODAKLI YÜRÜTÜLÜYOR

Kuraklıkla mücadele için geliştirilen bulut tohumlama uygulamalarının sistematik şekilde genişletildiğini vurgulayan Aliabadi, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda gübreleme çalışmaları hedefli, bilimsel ve veri odaklı bir şekilde yaygınlaştırıldı ve son su yılında ülkenin 31 eyaletinde bu kapsamda 61 dron operasyonu ve 2 bin saat yer operasyonu gerçekleştirildi."

Enerji Bakanı, operasyonların teknik altyapısının güçlendirildiğini, uygulamaların belirlenen hava sahalarında planlı biçimde yürütüldüğünü aktardı.

Aliabadi, bulut tohumlama faaliyetlerinin özellikle Urumiye Gölü, Zayende Rud, Tahran, Elburz, Fars ve Horasan bölgelerinde yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Bu bölgelerde yağış potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların önceki yıllara kıyasla daha yaygın bir biçimde yürütüldüğünü dile getirdi.

Aliabadi, yeni su yılına girilmesiyle birlikte uygun yağış sistemlerinin tespit edilmesi durumunda, aynı bölgelerde bulut tohumlama faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdüğünü de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran kuraklık
