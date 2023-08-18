Kur'an-ı Kerim ve Kasım Süleymani fotoğrafı ve yakmaya kalktı! Bir kadın engel oldu

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kasım Süleymani fotoğrafı ve Kur'an-ı Kerim yakmaya kalktı. Bir kadın ise yangın tüpüyle engel oldu.

Kur'an-ı Kerim ve Kasım Süleymani fotoğrafı ve yakmaya kalktı! Bir kadın engel oldu

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi. Momika ayrıca Kasım Süleymani fotoğrafı yakmaya kalktı ve  İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi. Tüm bunlar yaşanırken bir kadın yangın tüpüyle engel oldu.

# iran # İranlı şehit General Kasım Süleymani
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