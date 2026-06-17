Küresel elitlerin gizli cemiyeti ifşa oldu! Kan donduran Epstein ayrıntısı... Listedeki Türk kim?

Dünyanın güçlü isimlerinin yaklaşık 20 yıldır kamuoyundan sır gibi sakladığı o gizli ağ, bir veri sızıntısıyla deşifre oldu! Teknoloji milyarderlerinden NATO komutanlarına, ABD’li bakanlardan senatörlere kadar uzanan devasa katılım listesi ilk kez görünür oldu. Palantir’in kurucularından biri olan Peter Thiel'in yaklaşık 20 yıldır gözlerden uzak şekilde sürdürdüğü Dialog adlı organizasyon ilk kez bu kadar ayrıntılı biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar kamuoyunda çok az bilinen ve katılımcılarını açıklamayan organizasyon, yaşanan veri sızıntısı nedeniyle gündemde...

Sızan kayıtlara göre Dialog'un bu yılki toplantısı 12-16 Ağustos tarihleri arasında İrlanda'nın Wicklow bölgesindeki Powerscourt Hotel'de düzenlenecek. Toplantıya kayıt yaptıran 222 kişinin bulunduğu, bunların 87'sinin ilk kez etkinliğe katılacağı ortaya çıktı.

MASADAKİ KAN DONDURAN BAŞLIKLAR: "III. DÜNYA SAVAŞI'NI YÖNETMEK"

Sızdırılan belgeler sonrası teknoloji dünyasının Bilderberg’i olarak anılan Dialog'un sıradan bir teknoloji konferansı olmadığı düşünülüyor. Katılımcılardan siyasi eğilimlerini belirtmeleri istenirken, "Aşk arıyor musunuz?" sorusuna da yanıt vermeleri talep ediliyor.

Sızan program ise en az katılımcı listesi kadar dikkat çekici. Toplantıda yer alan bazı oturum başlıkları şunlar:

"Navigating WWIII" (III. Dünya Savaşı'nı Yönetmek)

"Battlefield Technologies" (Savaş Alanı Teknolojileri)

"Bring Back Nuclear" (Nükleeri Geri Getirmek)

"Democracy Under Surveillance" (Gözetim Altındaki Demokrasi)

"How's Your Sex Life?" (Cinsel Hayatınız Nasıl Gidiyor?)

"Money (Does?) Buy Happiness?" (Para Mutluluk Satın Alır mı?)

"Build-a-Cult" (Bir Tarikat Hareketi Nasıl İnşa Edilir?)

KİMLER DAVETLİ? DEV LİSTEDE YOK YOK!

WIRED'ın ulaştığı kayıtlara göre bu yılki Dialog toplantısının davetlileri arasında adeta dünyayı yöneten isimler yer alıyor. İşte o şok liste:

Alexus Grynkewich (NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı)

Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı)

Ted Cruz (Teksas Senatörü) ve Cory Booker (New Jersey Senatörü)

Tulsi Gabbard (Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü)

Eric Schmidt (Google'ın eski CEO'su)

Peter Thiel (PayPal'ın kurucularından ve Palantir'in kurucu ortağı)

Reid Hoffman (LinkedIn kurucusu)

Bryan Johnson (Uzun ömür araştırmalarıyla tanınan teknoloji girişimcisi)

Joseph Gordon-Levitt (Aktör ve yapımcı)

TÜRKİYE'DEN SÜRPRİZ İSİM: ŞAFAK PAVEY

Bugüne kadar Dialog katılımcıları arasında Türkiye'den bilinen tek isim eski CHP milletvekili Şafak Pavey oldu. Pavey’in adı, İstatistikçi Andrew Gelman'ın yayımladığı 2022 yılına ait Dialog daveti katılımcı listesinde bulunuyor.

KARANLIK İLİŞKİLER: EPSTEİN BELGELERİNDEKİ İZLER

Dialog, 2006 yılında Peter Thiel ve yatırımcı Auren Hoffman tarafından kuruldu. Organizasyon yıllar boyunca neredeyse hiç görünür olmadı; ta ki Jeffrey Epstein dosyaları arasında ortaya çıkan eski bir davet mektubuna kadar…

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgeleri arasında bulunan 2012 tarihli bir e-postada, fizikçi Lisa Randall'a gönderilen Dialog daveti yer alıyor. Peter Thiel ve Auren Hoffman imzalı davette aynen şu ifade geçiyor:

"150 KİŞİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR."

Epstein'ın 2016 yılında girişimci Joi Ito'ya gönderdiği bir e-postada yer alan şu sözler ise yapının gizemini gözler önüne seriyor:

"Peter Thiel gizli cemiyet fikrine bayıldı"

NEDEN "SOSYETİK TARİKAT" OLARAK ANILIYOR?

Dialog'un kamuoyunda bu isimle anılmasının en büyük sebeplerinden biri kurucusu Peter Thiel'in bu konudaki sıra dışı ilgisi. Thiel, Zero to One kitabında başarılı şirketleri "biraz daha az uç tarikatlar" olarak tanımlıyor.

Bununla birlikte, Dialog'un sızan resmi programında da direkt olarak "Build-a-Cult" (Tarikat Kurmak) başlıklı bir oturumun yer alması, kapalı kapılar ardında toplanan bu seçkinler kulübünün bir tarikata dönüştüğü iddialarını güçlendiriyor.

Kaynak: Odatv