Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a iniş yaptı
Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan ancak uluslararası sularda katil İsrail ordusunun uluslararası hukuka aykırı müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye’ye döndü. Alıkonulan aktivistleri taşıyan uçakların İstanbul Havalimanı’na indi
Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı. Yaşanan müdahalenin ardından filoda alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 ayrı uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
İsrail'den kalkan uçakların İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte havalimanında geniş önlemler alındı. Yurda dönen aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ve bazı yetkililer tarafından karşılandı.
Uluslararası sularda gerçekleştirilen askeri müdahale sırasında yaralanan aktivistler için havalimanında sağlık ekipleri hazır bekletildi. Uçakların iniş yapmasının ardından yaralı olduğu tespit edilen aktivistler, havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınarak tedavi altına alındı.
Aktivistlerin İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte hukuki süreç de vakit kaybetmeden devreye girdi. Karşılama işlemlerinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında yasal prosedürler başlatıldı. Aktivistlerin, soruşturma kapsamında gerekli resmi muayenelerinin yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi bekleniyor.