Kuş gribi alarmı! Riskli bölgelerde kümes hayvanları kapatılıyor

Avrupa genelinde kuş gribi vakalarının artmasıyla ülkeler alarma geçti. İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya ve İrlanda gibi birçok ülkede yeni vakalar görülürken, Tarım Bakanlıkları hastalıkla mücadele kapsamında acil önlemler aldı.

İspanya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım’dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı bildirildi. Açıklamada, son haftalarda artan vakalar nedeniyle ülke genelinde sıkı denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Bu yıl Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden 15’inde toplam 688 kuş gribi salgını görüldü. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 189 olarak kayıtlara geçmişti. Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki Almanya’da 58 salgın tespit edildi. Brandenburg eyaletinde 31 çiftlikte 500 binden fazla kuşun itlaf edildiği açıklandı.

İRLANDA VE HOLLANDA DA ALARMDA

İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı Nigel Sweetnam, üç yıl aradan sonra ilk kez salgın tespit edildiğini doğruladı. Sweetnam, “Kuş gribinin seyri tamamen değişti. Durum çok, çok endişe verici.” ifadelerini kullandı.

Hollanda Tarım Bakanlığı da geçen ay bir çiftlikte salgın tespit edilmesinin ardından 71 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini ve kuşların kapalı tutulması yönünde emir verildiğini duyurdu.

FAO: “KUŞ GRİBİ ARTIK KÜRESEL BİR SORUN”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, kuş gribinin artık yerel değil, küresel bir tehdit haline geldiğini vurgulayarak, “Hiçbir ülke bu tehdidi tek başına çözemeyecek. Bilime dayalı, pratik iş birliği tarım ve halk sağlığı için hayati önem taşıyor.” dedi.