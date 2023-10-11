Kuşak ve Yol Forumu 10 Yaşında

Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yıl dönümü. Bu kapsamda gelecek hafta başkent Pekin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu'nun düzenleneceği açıklandı.

Kuşak ve Yol Forumu 10 Yaşında

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.

17-18 Ekim'de düzenlenecek foruma 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılacağı duyurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

Kuşak Yol Forumu'nun 10. Yılı Dönemi

Kuşak ve Yol Forumu, en son 2019'da Pekin'de düzenlenmişti. Bu yılki forum, girişimin ilanının 10. yılı olduğu için büyük önem taşıyor.

Kuşak ve Yol Girişimi, ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi'nin 2013'te Kazakistan'a yaptığı ziyarette duyurulmuştu. Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle başlatılan projeye 10 yılda 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş katılmıştı.

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