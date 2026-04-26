"Kuşatma altında müzakere masasına oturmayacağız!"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin emperyalist kuşatma ve tehdit politikalarına rest çekerek; İran'ın ancak eşit şartlarda ve karşılıklı saygı temelinde masaya oturacağını, dayatılan hiçbir senaryonun parçası olmayacağını ilan etti.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, emperyalist odakların bölgedeki askeri varlığını ve baskı politikalarını artırmasına karşı Tahran’ın tavizsiz duruşunu bir kez daha tescilledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasının güven inşası ve diplomasi önünde "ciddi bir engel" olduğunu vurguladı.

"BASKI VE TEHDİTLE TESLİMİYET MÜZAKERESİ OLMAZ"

Vaşington’un "diplomasi" adı altında yürüttüğü dayatmacı siyaseti sert bir dille eleştiren Pezeşkiyan, ABD yönetimine şu net mesajı gönderdi: "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir." Pezeşkiyan, müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve samimi bir güven inşasıyla yürütülebileceğini, emperyalist baskılar devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE EGEMENLİK VURGUSU

İran’ın hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığını ve bölgesel kaostan beslenmediğini ifade eden Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak uluslararası hukuk çerçevesinde ve tarafların eşit statüde kabul edilmesi durumunda mümkün olacağını söyledi. Bu duruş, Batı'nın dayattığı "tek taraflı diplomasi" anlayışına karşı egemen bir devletin hukuki savunması olarak kayıtlara geçti.

PAKİSTAN’DAN KARDEŞLİK VE DİRENİŞE TAM DESTEK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede İran ile sarsılmaz bir kardeşlik bağına sahip olduklarını belirterek, İslamabad’ın Tahran’ın egemenliğini hedef alan hiçbir emperyalist adımı tanımayacağını vurguladı. Pakistan’ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü aktif diplomasi trafiğine dikkat çeken Şerif, İran halkının tarihsel direncine atıfta bulunarak, Batı merkezli "rejim değişikliği" gibi hayalperest beklentilerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Şerif, İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını tescilleyerek, mevcut hassas dönemde atılacak yanlış adımların bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Pakistan'ın bu dik duruşu, emperyalist kuşatmaya karşı bölgesel dayanışmanın en somut örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Mesud Pezeşkiyan abd iran israil
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 26 Nisan Pazar Gazete manşetleri 26 Nisan Pazar
Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi