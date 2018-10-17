Washington Post köşe yazarı David Ignatius, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda, "Cinayet soruşturmasını kapatmak, küstah bir şekilde kendine güvenen bir kraliyet prensi için bile kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post gazetesi köşe yazarı David Ignatius, "Muhammed bin Selman'ın artan öfkesi, Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruların önüne geçemeyecek" başlıklı köşe yazısında Veliaht Prensi sert şekilde eleştirdi.



Muhammed bin Selman'ın medya danışmanı Suud El Kahtani'ye işaret eden Ignatius, "Selman'ın sarayı içinde son aylardaki karanlık atmosfer, bir veliaht prensin ekonomik baskıya maruz kalmasını ve danışman çevresini sıkılaştırmasını gösteriyor." ifadesini kullandı.



Ignatius, El Kahtani'nin aynı zamanda İran ve Katar gibi "düşman" yabancı ülkelerle savaş ve ülke içindeki eleştirileri bastırmada da etkin rol oynadığı değerlendirmesini yaptı.



"Patronu gibi genç ve dikbaşlı" olan El Kahtani'nin sosyal medyadaki 1,3 milyon takipçisine "Kara Liste" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda "krallığın düşmanlarını kendisine raporlamaları" çağrıları yaptığına dikkati çeken Ignatius, "ABD'li yetkililer, El Kahtani ve diğer danışmanların, sosyal medyada hakimiyet arayışına ek olarak, prensin rakiplere karşı en yeni ve en saldırgan siber saldırı tekniklerini kullanmasına yardım ettiğine inanıyor." bilgisini paylaştı.



Muhammed Bin Selman'ın bu danışman kadrosunun, kadınların araba kullanmalarına, sinema, tiyatrolar ve diğer kamu eğlencelerine gidebilmelerine izin verilmesi gibi modernleşme çabalarına yardımcı olduğunu anımsatan Ignatius, "Ancak saray danışmanları ekibi, veliaht prensin en kötü dürtülerine meydan okumaktansa onları genellikle yüceltti." yorumunu yaptı.



Ignatius, bir kaynağının kendisine "Prens Selman, Kaşıkçı'nın öldüğünün öğrenilmesiyle ortaya çıkan öfkeyi gördükten sonra dehşete kapılmış durumda." diye konuştuğunu aktardı.



Muhammed Bin Selman'ın, "Bay Evetler" tarafından kuşatıldığını, medya savaşının bir parçası olarak muhalefetin bastırıldığını gördüğünü ve ekonomik reform için hayallerinin tersine çevrilmesinden rahatsız olduğunu belirten Ignatius, "Cesur gazeteci kapıyı açtığında, Muhammed Bin Selman'ın kendi geleceğini tehlikeye attığı bir felaket süreci başladı. Cinayet soruşturmasını kapatmak, kendine küstahça güvenen bir kraliyet prensi için bile kolay olmayacak." değerlendirmesiyle yazısını tamamladı.



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.