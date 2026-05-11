Kutlamalara damgasını vurdu! Yıldız futbolcu o hareketiyle büyük takdir topladı

La Liga’da El Clásico zaferiyle şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da coşku sokağa taştı. Üstü açık otobüsle yapılan şehir turuna binlerce taraftar katılırken, kutlamaların en çok konuşulan ismi genç yetenek Lamine Yamal oldu

İspanya La Liga’nın kritik mücadelesinde Real Madrid’i 2-0 mağlup eden Barcelona, bu galibiyetle birlikte şampiyonluğunu resmen ilan etti. Katalan ekibi, kupayı kazanmanın sevincini görkemli bir organizasyonla kutladı. Futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte üstü açık otobüse binerek Barselona sokaklarında şehir turuna çıktı.

Katalan taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında ilerleyen otobüste, oyuncuların tezahüratları ve renkli görüntüleri dikkat çekti.

ŞEHİR TURUNDA ALKIŞ ALAN KARE: FİLİSTİN BAYRAĞI

Kutlamaların devam ettiği sırada, İspanyol futbolunun genç yıldızı Lamine Yamal’ın hamlesi geceye damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Yamal’ın elinde Filistin bayrağı açtığı görüldü.

Genç oyuncunun kutlamalar sırasında sergilediği bu tutum, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Filistin konusundaki duyarlılığı nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından yoğun takdir toplayan Yamal’ın o kareleri, şampiyonluk turunun en çok paylaşılan içeriği haline geldi.

