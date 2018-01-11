banner965
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

Kuveyt Savunma Bakanı Bahreyn'de

- Bahreyn Kralı Hamad, Kuveyt Savunma Bakanı Nasır'ı kabul etti

Kuveyt Savunma Bakanı Bahreyn'de

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin, Kuveyt Savunma Bakanı Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı kabul ettiği bildirildi.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Hamad, Sahir Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Kuveyt Savunma Bakanı Nasır'ı kabul ederek ikili ilişkileri görüştü.
Kral görüşmede, iki ülke arasında ve kardeş halklar arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ilişkilerin tüm alanlarda sürekli gelişmeye devam ettiğini belirtti.
Bahreyn ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin gelişmesinden dolayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın üstlendiği rolden övgüyle bahseden Kral, ayrıca bu gibi ziyaretlerin ortak fayda veren ikili koordinasyonun ilerlemesine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Kuveyt Savunma Bakanı ayrıca başkent Manama'daki Kudaybiye Sarayı'nda Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile bir araya geldi.
Görüşmede aynı şekilde ikili ilişkiler ve ilişkileri geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Kuveyt Savunma Bakanı Nasır, Veliaht Prens Selman'ın daveti üzerine dün Bahreyn'e gelmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kuveyt #körfez #bahreyn
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı davada 10 tahliye kararı
Sonraki Haber
Bakanlar Kurulu kararları: 2 yeni müdürlük kuruluyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.