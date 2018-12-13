Avrupa Parlamentosu Strazburg'ta toplandı. AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması değerlendirilerek karar metni yayımlandı. Avrupa Parlamentosu, Almanya-Rusya arasındaki Kuzey Akımı 2 boru hattını hem kınadı hem de iptal edilmesi çağrısında bulundu. 16 Kasım'da ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ortaklık belgesinde de Türk Akımı ve Kuzey Akımı'nın durdurulması için çaba harcanacağı kayda geçirilmişti.

Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akımı'na karşı harekete geçti.



Avrupa Parlamentosu, Strazburg'da Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesini kınayarak iptal edilmesi çağrısında bulundu.



Avrupa Parlamentosu bu çağrıya AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren bir karar metninde yer verdi. Karar metni, genel kurulda 105'e karşı 433 oyla onaylandı.



Kararda, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin, "Milletvekilleri, Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşasını kınıyor. Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.



Rusya-Almanya arasındaki Kuzey Akımı ve Türkiye-Rusya arasındaki Türk Akımı projelerini engellemek için ABD Ukrayna arasında 16 Kasım'da imzalanan anlaşmayı Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek kamuoyuyla paylaşmıştı.



Perinçek Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'na girmelerini de uluslararası bir provokasyon olarak değerlendirmişti.



Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen karar metninde Kerç Boğazı ile ilgili de açıklama yer alıyor. Avrupa Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'nın gemileri ile mürettebatlarını koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulundu.



ulusal.com.tr