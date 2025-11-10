Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Kasım'da gerçekleşecek ziyaretin tarihini ve masadaki kritik gündem başlıklarını duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, Tufan Erhürman tarafından yapılacak ziyaretin duyurusunu yaptı.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

