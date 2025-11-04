Kuzey Kore'nin 'sembolik' devlet başkanı hayatını kaybetti

97 yaşında hayatını kaybeden Kim Yong Nam, Kuzey Kore parlamentosunun başkanı olarak görev yapması nedeniyle, onu ülkenin "nominal devlet başkanı" haline getiren bir role sahipti. Bu konumu, devlet medyasında sık sık yabancı devlet adamlarını selamlarken görünmesini sağlıyordu.

Yıllar süren artan gerginliklerin ardından, Kore Yarımadası’nda tansiyonun düşürülmeye çalışıldığı bir dönemde Kim Yong Nam, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini iyileştirme çabalarında öne çıkan bir isim haline gelmişti.

2018'DEKİ TARİHİ GÜNEY KORE ZİYARETİ VE PENCE DETAYI

Bu diplomatik çabaların zirve noktası Şubat 2018’de yaşandı. Kim Yong Nam, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un güçlü konumdaki kız kardeşi Kim Yo Jong ile birlikte komşu Güney Kore’yi ziyaret etti. İkili, PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katıldı.

Bu PyeongChang ziyareti, Kim Yong Nam’ı 2014’ten bu yana Güney Kore’yi ziyaret eden en üst düzey Kuzey Koreli yetkili konumuna getirmişti. Törende yaşanan dikkat çekici bir an ise, Kim Yong Nam ve Kim Yo Jong'un, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sadece birkaç metre yakınında oturmasıydı; ancak iki taraf arasında herhangi bir temas gerçekleşmemişti.

İlerlemiş yaşı nedeniyle Kim Yong Nam’ın etkisinin zamanla azaldığı düşünülüyordu. Nitekim Nisan 2019’da, onun yerine Choe Ryong Hae getirildi. Choe Ryong Hae'nin, daha önce 1,2 milyon üyeli Kuzey Kore ordusunun baş siyasi komiseri olarak görev yapmış olan ve Kim Jong Un’un yakın müttefiki sayılan bir isim olduğu biliniyordu.

GÜNEY KORE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kuzey Kore ile daha fazla uzlaşma sağlanmasını destekleyen Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kim Yong Nam'ın ölümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Chung yaptığı açıklamada, "2018'de PyeongChang Kış Olimpiyatları için Kuzey Kore heyetinin başkanı olarak Güney Kore'ye gelerek Güney-Kuzey Kore diyaloğunun başlatılmasına katkıda bulundu," dedi. Chung, açıklamasını şöyle tamamladı: "Kendisiyle 2005 ve 2018 yıllarında Pyongyang'da yaptığım görüşmelerde Kore Yarımadası'nda barış ve Güney-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda anlamlı görüşmeler yaptığımı da hatırlıyorum."