LaGuardia’da kaza! 93 kişinin bulunduğu yolcu uçakları çarpıştı

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait iki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, toplam 93 yolcu ve mürettebat olaydan etkilendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD’nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait Endeavor Air bağlantılı iki yolcu uçağı taksi yaptıkları sırada çarpıştı.

Yetkililer, Roanoke kentine hareket etmeye hazırlanan 5155 sefer sayılı uçağın kanadının, Charlotte’tan gelen 5047 sefer sayılı uçağın burun kısmına çarptığını aktardı. Kazada 2 kişinin yaralandığı, uçaklarda toplam 93 yolcu ve mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), çarpışmanın M ve A taksi yollarının kesişiminde meydana geldiğini açıkladı. İdare, hava trafik kontrolünün 5155 sefer sayılı uçağa “kesişme noktasında beklemesi” talimatı verdiğini, ancak çarpışmanın yine de yaşandığını kaydetti.

Kazanın düşük hızda gerçekleştiği, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

havalimanı yolcu uçağı
