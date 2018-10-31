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Lahor, Karaçi ve İslamabad 'da eylemciler yolları kapattı

Pakistan'da protestocular yolları kapattı. Hz. Muhammed'e hakaret eden kadının serbest kalması ülke çapında protesto edildi. Yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan Asya Bibi adlı Hristiyan kadın idama mahkum edilmişti.

Lahor, Karaçi ve İslamabad 'da eylemciler yolları kapattı

Pakistan'da eylemciler yolları ulaşıma kapattı, Hz. Muhammed'e hakaret eden kadın protesto edildi.

Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Asya Bibi adlı Hristiyan kadın idama mahkum edilmişti. Bibi 2009 yılından bu yana cezaevinde bulunuyordu. 

Temyiz duruşması başkent İslamabad'daki Anayasa Mahkemesinde görüldü. Mahmekeme idam kararını iptal etti ve Bibi'nin serbest bırakılmasına karar verdi. 

Kararın açıklanmasının ardından Lahor, Karaçi ve İslamabad gibi büyük kentlerde eylemciler sokaklara döküldü. 53 yaşındaki Bibi'yi serbest bırakan yargıçlar için de ölüm cezası talep etti.

Eylemciler özellikle İslamabad ve Lahor çevresindeki ana yolları kapattı. Bazı noktalarda gazetecilere ve araçlara saldırdı. 

Tehditler alan Bibi ve ailesinin ülkeden ayrılması bekleniyor.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lahor #karaçi #islamabad #pakistan
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